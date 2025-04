2 rayonda əməliyyat keçirildi - Saxlanılanlar var

Bakının Xəzər və Xətai rayonlarında oğurluq edən 3 şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xəzər rayonu ərazisində yerləşən marketlərin birindən oğurluq edilib və nəticədə zərərçəkənə 1700 manat maddi zərər vurulub.

Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 1-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməlini törədən 23 yaşlı R.Əlizadə və 20 yaşlı İ.Xəmmədli müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Bundan başqa, Xətai rayonunda yerləşən avtoyuma məntəqələrinin birindən 790 manat dəyərində mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən 28 yaşlı E.Məmmədli də saxlanılıb.

Araşdırmalar aparılır.

