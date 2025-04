Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff arasında görüş baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov açıqlama verib O bildirib ki, Putin Uitkovu Kremldə qəbul edib: "Söhbət üç saat davam edib və konstruktiv, çox faydalı oldu".

