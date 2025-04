BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Suriyanın yeni bayrağının qaldırılması mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə Suriya keçid hökumətinin xarici işlər naziri Əsaad Həsən Əş-Şibani, onlarla diplomat, BMT-nin əməkdaşları və media nümayəndələri iştirak ediblər.

Yeni Suriya hökumətinin onlarla tərəfdarı qərargahın yaxınlığında toplaşıb.



