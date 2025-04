Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində ev yanır.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub.

Yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır.

