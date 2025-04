İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Azərbaycan səfəri öncəsi AzTV-yə müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran Prezidenti AzTV-yə müsahibəsində dahi Azərbaycan şairi MəhəmmədHüseyn Şəhriyarın "Heydər Babaya salam" şeirindən bir bənd səsləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.