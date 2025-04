İran Prezidenti Məsud Pezeşkian sabah Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

Agentlik qeyd edib ki, səfər ikitərəfli əməkdaşlığı və dostluq əlaqələrini gücləndirmək niyyəti daşıyır.

