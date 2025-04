İspaniyanın "Real Madrid" komandasının baş məşqçisi Karlo Ançelotti gələn həftə tutduğu vəzifədən istefa verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Skay Sports" nəşri məlumat yayıb.

Məlumata görə, italiyalı mütəxəssis "Kral klubu"ndan ayrılıqdan sonra Braziliya millisinin sükanı arxasına keçəcək.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelotti 2021-ci ildən "Real Madrid"in baş məşqçisi postunda çalışır. O, 2013-2015-ci illərdə də La Liqa təmsilçisinə rəhbərlik edib.

