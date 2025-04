İngiltərə Premyer Liqasının XXXIV turunda "Liverpul" ölkə çempionluğunu rəsmiləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Enfild"də “Tottenhem”i qəbul edən mersisaydlılar 5:1 hesabı ilə qalib gələrək sona 4 tur qalmış qızıl medalları təmin ediblər.

Bu nəticənin ardından xallarının sayını 82-yə çatdıran klub 20-ci dəfə çempionluq tituluna yiyələnib.

