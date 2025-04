"Qarabağ" Misli Premyer Liqasında çempionluğunu rəsmiləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, XXXII turda baş tutan "Sabah"la səfər oyunundan sonra reallaşıb.

"Bank Respublika Arena" keçirilən matçda 1:1 hesablı heç-heçə qeydə alınıb.

Xallarının sayını 77-yə çatdıran Ağdam təmsilçisi qızıl medalları vaxtından əvvəl təmin edib.

Bu nəticənin ardından "köhlən atlar" Premyer Liqada 12-ci dəfə çempionluq sevinci yaşayıb.

