Bakıda ölümlə nəticələnən qəza baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Binə qəsəbəsində baş verib.

2000-ci il təvəllüdlü Orxan Qurbanov idarə etdiyi “AzSamand” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və idman zalına çırpılıb.

Sürücü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

