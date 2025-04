Azərbaycan Respublikası Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinə yeni birinci müavin təyin edilib.

Metbuat.az banker.az-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Samir Hümbətov gətirilib.

O, 2021-2025-ci illərdə KOBİA İdarə Heyəti sədrinin müavini vəzifəsində çalışıb.

Bu il 22 aprel tarixindən isə KOBİA-nın İdarə Heyəti sədrinin birinci müavinidir.

