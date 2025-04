Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlandı

Azərbaycanın bu il aprelin 1-nə 5 milyard 67,0 milyon ABŞ dolları təşkil etmiş xarici dövlət borcunun 85,6 %-i elə dollarda olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, borcun tərkibində avro 6 %, XBH (Beynəlxalq Valyuta Fondunun Xüsusi Borcalma Hüquqları) 3,5 %, yapon yeni 3,3 %, digər valyutalar isə 1,6 % paya malik olub.

Dəyişkən faiz dərəcəsi ilə olan öhdəliklər xarici borc məbləğinin 48,9 %-ni, sabit dərəcə ilə olanlar isə 51,1 %-ni təşkil edib.

Xarici dövlət borcunun 49,9 %-i 5 ilə qədər olan müddətdə, 44,2 %-i 5 ildən 10 ilə qədər olan müddətdə, 5,9 %-i isə 10 ildən yuxarı olan müddətdə kreditorlara qaytarılmalıdır.

