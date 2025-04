Paytaxtın Nəsimi rayonunda yerləşən mağaza və evlərdən silsilə oğurluqlar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 28 yaşlı Ə.Hacıyeva və əvvəllər məhkum olunmuş 27 yaşlı Y.Quliyev saxlanılıblar.

Bundan başqa, Binəqədi rayonu ərazisində bir nəfərə məxsus “Hyundai” markalı avtomobildən 7000 manat oğurlayan, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 44 yaşlı R.Quliyev də saxlanılıb.

Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

