İflic olub komaya düşən Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın aktyoru Möylə Mirzəliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum aktyor 66 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, bir ay öncə aktyor əməliyyat olunduqdan sonra hərəkət qabiliyyətini itirmişdi.

