Qusar rayonunda 84 yaşlı kişi itkin düşüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 1941-ci il təvəllüdlü Arif Uluxan oğlu Uluxanov aprelin 26-da saat 14.00 radələrində yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun itkin düşməsi ilə bağlı Qusar rayon Polis Şöbəsinə məlumat verilib, hazırda axtarışlar aparılır.

Qeyd edək ki, Arif Uluxanov uzun müddət Qusar rayon Mərkəzi Xəstəxanasında həkim işləyib.

