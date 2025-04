İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə İran-Azərbaycan münasibətləri və regionla bağlı uzaqgörən baxışlarına görə təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə birgə mətbuat konfransında danışıb.

Onun sözlərinə görə, iki ölkə çox sayda ortaq maraqlara malikdir:

“Biz əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirməyə səy göstərəcəyik. Çünki iki ölkənin əlaqələrindən inkişaf üçün istifadə edə bilərik”.

