"Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün prezident iqamətgahında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qarşılanan İran Prezidenti Məsud Pezeşkian iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin geniş tərkibli görüşündə belə deyib.

"Qarabağ Azərbaycanındır və biz buna hörmətlə yanaşırıq. Təbii ki, bizim burada olmağımız ikitərəfli bağlılığı və birliyi möhkəmləndirməyə xidmət edəcək".

