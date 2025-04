Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümü günlərində atəşkəs elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Kreml yayıb.

Bildirilib ki, Rusiya ordusu mayın 7-dən 8-nə keçən gecə Moskva vaxtı ilə 00:00-dan mayın 10-dan 11-nə keçən gecə 00:00-a qədər hərbi əməliyyatları dayandıracaq.

