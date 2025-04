Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Bakıda görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqlar Prezidentin "Zuğulba" iqamətgahında keçirilib.

Azərbaycan və İran liderləri iqamətgahın Xəzərə baxan hissəsində söhbət edib, şəkil çəkdiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.