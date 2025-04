Aeroport yolundakı ağır qəzanın VİDEOSU

Paytaxtın Sabunçu rayonu, Aeroport şosesində ağır qəza qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

Qurumun İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırov bildirib ki, paytaxt yollarında nəqliyyatın ləngiməsinin, sürücülərin əlavə vaxt itkisi ilə qarşılaşmasının əsas səbəblərindən biri də yollarda qəzaların baş verməsidir. Xüsusilə də maddi zərərlə nəticələnən belə qəzalar səbəbindən dəqiqələrlə yollarda nəqliyyat sıxlığı yaranır.

O qeydə edib ki, məhz bu qəza zamanı da mərkəz istiqamətində müddəti təxminən 1 saat çəkən nəqliyyat sıxlığı yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.