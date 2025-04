Gəncədə iki avtomobil toqquşub, ölən və xəsarət alan var.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Əziz Əliyev prospektində qeydə alınıb.

İki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1997-ci il təvəllüdlü Leyla Rüstəmli və 1970-ci il təvəllüdlü Sevinc Kələntərova xəsarət alıb.

Onlardan S.Kələntərovanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

