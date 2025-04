Uzun illər Bakı Dövlət Universitetində (BDU) rektorun müşaviri işləmiş Məzahir Sultanovun oğlu vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları bildiriblər.

Məlumata görə, M.Sultanovun 23 yaşlı oğlu Əlif ötən gün qəfil dünyasını dəyişib.

Hadisənin təfərrüatı barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, Məzahir Sultanov 21 il BDU-da rəhbər vəzifələrdə çalışıb və təhsil müəssisəsinin maliyyə sisteminə nəzarət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.