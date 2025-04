Şəmkirdə azyaşlı dərmandan zəhərlənib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Mahmudlu kəndində qeydə alınıb. 2023-cü il təvəllüdlü Turqut Tapdıqov zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Tibbi yardımlara baxmayaraq, azyaşlı xəstəxanada ölüb.

Məlumata görə, azyaşlı evdə nəzarətiz qalan zaman dərman içib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

