Nazir tanınmış cərraha vəzifə verdi - FOTO

Əmək və Əhalinin Sosial Mudafiəsi Nazirliyində məşhur cərraha müşavir vəzifəsi verilib.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, nazir Anar Əliyevin müaviq əmri ilə Samir Səməndər oğlu Şixiyev nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyəti yeni sədri Ramin Rzayevin müşaviri təyin edilib.

Qeyd edək ki, Samir Şixiyev 2004-2025 ci illərdə Akademik Mirqasimov adina Resbuplika Klinik Xəstəxanasında cərrah vəzifəsində calışıb. 2016-cı il Aprel döyüşlərində həkim kimi iştirak edib.

