İsfahanda anbarda partlayış verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin mətbuat orqanları məlumat yayıb.

Bildirilib ki, partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb.

Əraziyə xilasedici və yanğınsöndürən maşınlar və canlı qüvvə göndərilib.Hadisənin təfərrüatı bağlı məlumat verilməyib.

