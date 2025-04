Bakıda yeniyetmə qız itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nizami rayon, Keşlə qəsəbəsi, Abdulla Mirzəyev küçəsində yaşayan 17 yaşlı Zəhra Fətəliyeva evdən çıxaraq, bir daha geri qayıtmayıb.

Bu barədə onun anası polisə müraciətində bildirib.

Faktla bağlı Nizami rayon Polis İdarəsinin 23-cü Polis Bölməsində araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.