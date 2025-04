"AZ-TORG-AZ" MMC və "POINT CENTER" MMC ləğv olunduqlarını elan ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "AZ-TORG-AZ" MMC üçün kreditorlar iki ay ərzində tələblərini 1001 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Bünyad Sərdarov küçəsi, ev 15A, mənzil 15A ünvanına, "POINT CENTER" MMC üçün isə AZ1033 Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ədhəm Orucəliyev küçəsi, ev 68, mənzil 2 ünvanına bildirə bilərlər.

Qeyd edək ki, "AZ-TORG-AZ" MMC şirkəti ötən ilin may ayında yaradılıb. Qanuni təmsilçisi isə Juri Saibertdir.

