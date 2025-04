Azərbaycanın Almaniya Federativ Respublikası və Fransadakı səfirliklərində təhsil məsələləri üzrə müşavir vəzifələri ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının bəzi səfirliklərində təhsil məsələləri üzrə müşavir vəzifəsinin təsis edilməsi haqqında” Sərəncama edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

