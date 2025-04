Rüfət Səfərovun həbs müddəti uzadıldı

Xuliqanlıq və dələduzluqda ittiham olunan hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanı tərəfindən məhkəməyə daxil olan vəsatətə baxılıb.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, Binəqədi rayon Məhkəməsi bu gün keçirilən prosesdə vəsatəti təmin edib.

Qərara əsasən, Rüfət Səfərov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri 1 aya qədər uzadılıb.

Xatırladaq ki, Rüfət Səfərovun həbs müddəti sonuncu dəfə martın 18-də uzadılmışdı. Onun barəsində ötən ilin dekabrın 4-də 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrın 3-də Natiq İmamquliyev Rüfət Səfərov barəsində Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin 5-ci polis bölməsinə şikayət edib.

Natiq İmamquliyev şikayətində 60 min manatını Rüfət Səfərovun ələ keçirdiyini iddia edib.

Rüfət Səfərov isə onu tanımadığını deyib.

Faktla bağlı Binəqədi Rayon Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci (külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq törətmək) 127.2.3-cü (ümumi təhlükəli üsulla və yaxud xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma) və 221.1-ci (xuliqanlıq) maddələri ilə cinayət işi başlanıb.

Rüfət Səfərov ittiham üzrə özünü təqsirli bilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.