İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu mərhələdə Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndinə 35 ailə - 158 nəfər köçürülüb.

Beləliklə, Sarıcalı kəndinə cəmi 184 ailə (767 nəfər) köçürülüb.

