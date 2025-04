Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) sədri Sahib Məmmədov köməkçisi Ramina Süleymanovanı vəzifəsindən azad edib.

Metbuat.az pravda.az-a istinadən xəbər verir ki, S.Məmmədov bu barədə müvafiq əmr imzalayıb.

Bu vəzifəyə hələlik təyinat olmayıb

