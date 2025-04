Bir neçə gün əvvəl azadlığa buraxılan jurnalist Əvəz Zeynallı müalicə üçün Türkiyəyə gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əvəz Zeynallının həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı məlumat verib.

Qeyd edək ki, Əvəz Zeynallı xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.