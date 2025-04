ADY-nin tarixi binası mədəniyyət abidəsi statusu aldı - FOTO

Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin İnfrastruktur Departamentinin 2 nömrəli Biləcəri Yol Sahəsinin binası “Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin Siyahısı”na daxil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ADY-dən məlumat verilib.

XX əsrin əvvəllərində inşa edilən və istifadəyə verilən bu bina dəmir yollarının tarixini əks etdirən nadir memarlıq nümunələrindən biri hesab olunur.

Qərara əsasən, bina tarix və mədəniyyət abidəsi kimi dövlət tərəfindən mühafizəyə götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.