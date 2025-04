Fariz Sadıxova vəzifə verildi

Kəlbəcərdə mineral sular istehsalçısı olan "İstisu" mineral su zavoduna yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az Banker.az-a istinadla xəbər verir ki, Fariz Aydın oğlu Sadıxov direktor təyin edilib.

Buna qədər zavoda Adil Fəxrəddin oğlu Haqverdiyev rəhbərlik edirdi.

Qeyd edək ki, "İstisu" müalicəvi sağlamlıq zonası 1928-ci ildə fəaliyyətə başlayıb.

1951-ci ildə buradakı sunun xüsusiyyətlərinin araşdırılması məqsədilə professor Mirəli Qaşqayın rəhbərliyi altında Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının tədqiqatçıları tərəfindən birgə elmi araşdırma aparılıb.

1976-cı ildə Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda "İstisu" mineral suyunun istehsalına başlanılıb.

1993-2020-ci illərdə, Ermənistanın işğalı dövründə zavodun fəaliyyəti dayandırılmışdı.

26 iyun 2022-ci il tarixində "İstisu" mineral su zavodunun təməli qoyulub.

2 sentyabr 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva "İstisu" mineral su zavodunun açılışında iştirak ediblər. Zavodda suyun yenidən istehsalına başlanılıb.

"İstisu" zavodunun illik istehsal gücü 100 milyon butulkadan artıqdır.

