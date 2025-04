İran Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, nazir müavini Səid Xətibzadə Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Səid Xətibzadə gələn həftə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin dəvəti ilə Bakıya gələcək.

