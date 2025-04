Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasına yeni direktor təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmri ilə bu vəzifəyə pianoçu, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Səidə Tağızadə təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.