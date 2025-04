Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev bu gün Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “Az-Tex-İmport” MMC-nin “IVECO” markalı yük və xüsusi təyinatlı avtomobil istehsalı zavodunun açılışında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı “IVECO” markalı yük və xüsusi təyinatlı avtomobillərdən birinin sükanı arxasına keçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.