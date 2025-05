"Ukrayna Rusiyanın faktiki olaraq nəzarət etdiyi əraziləri güzəştə getməyə hazırdır, baxmayaraq ki, bunu hüquqi cəhətdən heç vaxt tanımayacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Kit Kelloq deyib. Eyni zamanda, Kelloq vurğulayıb ki, ABŞ Ukrayna münaqişəsinin həlli istiqamətində vasitəçilik səylərindən əl çəkmir.

