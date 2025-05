Yasamalda kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Akim Abbasov küçəsi ev 7, mənzil 5-də baş verib.

Həmin mənzildə yaşayan Şəhruz Tapdıqov evin hamam otağında yuyunarkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

