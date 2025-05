Bakıdakı İran Bankı açıldı

İran Milli Bankının Bakı filialı ("Bank Melli İran-Baku") fəaliyyətini tam bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya filialdan məlumat verilib.

Məlumata görə, bankın Bakı filialı aprelin 29-dan fəaliyyətini bərpa edib. Artıq kredit verilişi və depozitlərin qəbuluna başlayıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2023-cü ilin may ayında "Bank Melli İran"ın Bakı filialında yoxlamalara başlamışdı. Həmin müddətdən valyuta əməliyyatları istisna olmaqla, digər əməliyyatlar məhdudlaşdırılmışdı.

