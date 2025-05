2025-ci il mayın ayının 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11 milyard 62.5 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu göstərici əvvəlki ayla müqayisədə 36 milyon dollar çoxdur.

Qeyd edək ki, AMB-nin valyuta ehtiyatları ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,1% azalıb.

