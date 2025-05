Prezident İlham Əliyev “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə sədr təyin edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə İlham Ata oğlu Mirzəliyev təyin edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl İ.Mirzəliyev “Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədr müavini olub

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.