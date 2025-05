Opera və Balet teatrının direktor müavini vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, əməkdar artist Fərid İbrahimov tutduğu vəzifədən azad edilib.

Qeyd olunub ki, onunla əmək müqaviləsinə xitam verilib.

Mədəniyyət Nazirliyi faktı təsdiqləyib.

