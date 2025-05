Prezidentin yüksək vəzifə verdiyi Mirzəliyev kimdir?

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İlham Ata oğlu Mirzəliyevi “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə sədr təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İ.Mirzəliyev 1960-cı ildə anadan olub.

O, 1984-cü ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki ADİU) Xalq təsərrüfatının planlaşdırılması və iqtisadiyyatı fakültəsini bitirib. “Azərenerji”nin “İstilik şəbəkələri və suqızdıran qazanxanalar” müəssisəsində böyük iqtisadçı (1982-87), həmin müəssisədə direktor müavini (1987–2000), Bakı ş. İH “Bakı istilikşəbəkə” İB-də baş direktor müavini (2000-01), Bakı ş. İH 2 saylı İstilik İdarəsində rəis müavini (2001-04), Bakı ş. İstilik İdarəsində rəis müavini (2004-05) vəzifələrində işləyib.

2005-ci ildə “Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədr müavini vəzifəsinə təyin olunub. 2006-09 illərdə AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin dissertantı olub. 2009-cu ildə “Azərbaycanın istilik təchizatı sisteminin inkişafının modelləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad ü.f.d. elmi dərəcəsi alıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2022-ci il fevralın 7-də imzaladığı Sərəncama uyğun olaraq Mirzəliyev “Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədri vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı təyin olunub.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 09 aprel tarixli sərəncamına əsasən "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.

İqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.

Ailəlidir, 2 övladı var.

