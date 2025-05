Sumqayıt şəhər 39 saylı orta məktəbin 7B sinif şagirdi Fuad Bəylərli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verilib.

Yeniyetmənin uzunsürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdiyi bildirilib.

