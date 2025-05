Bakı sakini olan 33 yaşlı kişi bədbəxt hadisə zamanı ölüb.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə hadisə mayın 1-də, saat 10 radələrində Xətai rayonu 6-cı Dairəvi küçəsində yerləşən mənzildə qeydə alınıb.

1992-ci il təvəllüdlü Nicat Muxtarlı yaşadığı evin hamam otağında sərxoş vəziyyətdə yıxılaraq baş nahiyəsindən ağır xəsarət alıb.

O, hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

