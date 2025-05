Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Polina Rəhimova Braziliya çempionu adını qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, voleybolçumuzun çıxış etdiyi “Osasko” finalda “Sesi Bauru” klubunu 3:1 (26:24, 19:25, 28:26, 25:20) hesabı ilə məğlub edib.

Qeyd edək ki, “Osasko” bu mövsüm ölkə kubokuna da sahib çıxıb.

