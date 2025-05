"Traktor" klubu tarix yazdı

Cənubi Azərbaycanın "Traktor" klubu tarix yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təbriz klubu tarixində ilk dəfə İranın ən yüksək liqasında çempion adını qazanıb. 30-cu turda "Traktor" Qəzvin şəhərində yerli "Şams Azar"ı 4-0 hesabı ilə məğlub edib. 56 xalla ikinci yerdə qərarlaşan "Sepahan" klubu isə "Qol Qohar"a 1-2 hesabı ilə məğlub olub. Bununla da, xallarını 64-ə çatdıran "Traktor" çempionatın yekunlaşmasına iki tur qalmış çempion adını əldə edib.

Qeyd edək ki, "Traktor" klubu 1970-ci ildə yaradılıb. "Traktor" heç vaxt çempionu ola bilməmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.