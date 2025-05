Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının aktyoru Aydın Quliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya teatrşünas Anar Bürcəliyev məlumat verib.

64 yaşında dünyasının dəyişən aktyorun uzun müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib.

