Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində (SOCAR) yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Ülkər Behbutova SOCAR-ın İstedadların idarə olunması və biznes tərəfdaşlığı departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.